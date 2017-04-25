Около озера Лебяжье нашли повешенной женщину, пропавшую после прощального письма

В Казани в лесу около озера Лебяжье нашли мертвой 61-летнюю жительницу города, которая пропала после того, как оставила соседям прощальную записку. Сообщения появились в соцсетях, их подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, 19 апреля женщина ушла из дома в подавленном состоянии после конфликта в семье. Люди, разыскивающие женщину, отследили, что по Goggle координатам звонка пропавшая находилась в районе озера Глубокое (Лебяжье) около ресторана Нарат.

- Утром 25 апреля после нескольких дней поисков ее нашли повешенной на дереве, к этому времени она была мертва около 5 дней - рассказали ProKazan.ru

Идет расследование.