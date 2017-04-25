«Союзмультфильм» о привлечении молодых авторов и продолжении «Простоквашино»

Директор по маркетингу, связям с общественностью и управлению брендом «Союзмультфильма» Мария Жог рассказала порталу ProKazan.ru об изменениях студии

С чем у вас ассоциируется детство? У кого-то — с игрой в «Казаки-разбойники» во дворе с друзьями, у кого-то — с летними поездками в детские лагеря или к бабушке в деревню. И абсолютно у всех из нас с «Ну, погоди», «Крокодилом Геной» и «Винни-пухом». Этим летом крупнейшей советской и российской государственной киностудии мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», создавшей для нас эти мультфильмы, исполнится 81 год.

Директор по маркетингу, связям с общественностью и управлению брендом «Союзмультфильма» Мария Жог в рамках Russian PR Week рассказала порталу ProKazan.ru об изменениях студии и о том, для кого на самом деле создаются мультфильмы.

- У «Союзмультфильма» очень богатая история. Что представляет из себя «Союзмультфильм» сейчас?

- «Союзмультфильм» сейчас - это колоссальная история, феноменальная коллекция мультфильмов, которую мы все смотрели в детстве. Это амбициозные планы и происходящие изменения в управленческой команде и творческом коллективе. Это большие цели по развитию — мы строим Российский дом анимации, который станет анимационным кластером, где будут работать не только наши коллеги из «Союзмультфильма». Мы будем приглашать молодые коллективы и авторов, обьединяя их под одной крышей и предоставляя необходимые помощь и поддержку для создания идей и проектов.

- Любой творчески одаренный человек может попробовать свои силы и прийти к вам? Предположим, если это будет автор, который прекрасно понимает, какие мультфильмы нужны современным детям.

- Конечно, мы будем рады обращениям и готовы обсуждать предложения и идеи. Более того, в скором времени откроются анимационные курсы, и мы ждем специалистов с базовым профильным образованием. Не скрою, мы рассчитываем привлечь наиболее ярких коллег на работу. У нас в стране много талантливых художников и авторов, много самородков.

- Вы изучали, какие интересы у современных детей, у вашей целевой аудитории?

- У мультфильмов, на самом деле, очень широкая аудитория. Это не только дети, но и родители. Очень часто мы видим, что современные мультипликационные продукты рассчитаны сразу и на тех, и на других. В этом смысле это и очень интересно, и очень сложно, потому что для нас важно найти отклик в душах обеих зрительских аудиторий.

- Какой ваш любимый персонаж?

- Наверное, Кеша. Он умен, свободолюбив, у него великолепное чувство юмора. Житейская мудрость Матроскина мне тоже по душе.

- Какие самые успешные мультфильмы у студии?

- Это вся золотая коллекция. Это, конечно же, в том числе и «Возвращение блудного попугая», и «Ну, погоди, и «Винни-пух».

- Если рассматривать зарубежные и российские мультфильмы, в чем их колоссальное отличие?

- Мы говорим про разные школы, подходы, где-то и разные технологии. Сегодняшние продукты «Союзмультфильма» - это преимущественно авторские мультфильмы. Например, не так давно вышел мультфильм «Два трамвая» (экранизация стихотворения Осипа Мандельштама, - прим.авт). С точки зрения авторской анимации он получился очень интересным и получил много наград (призы на фестивале в Суздале, премия Икар и отобран в конкурсную программу Фестиваля анимационных фильмов в Анси - старейшего и одного из самых значительных анимационных фестивалей в мире).



Думаю, зрителей также порадует новость о том, что в ближайших планах студии продолжение историй любимых всеми героев «Простоквашино» и попугая Кеши.