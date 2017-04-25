В Казани на майские праздники парковки будут работать бесплатно

В Казани на майские праздники муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Казанцы и гости города смогут бесплатно парковать свои автомобили в воскресные дни 30 апреля и 7 мая, а также в праздничные дни 1, 8, 9 мая, - сказали в пресс-службе мэрии.

А в субботние дни, 29 апреля и 6 мая, парковки будут работать в обычном режиме.

Напомним, с 1 марта текущего года в Казани на 7 муниципальных парковках увеличили стоимость до 70 рублей в час. На остальных парковках стоимость осталась прежней — 50 рублей в час. С полным списком парковок можно ознакомиться по ссылке.

Справка



Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru. Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.