СМИ: Минприроды России обяжет компании восстанавливать леса

Минприроды совместно с Рослесхозом разрабатывает законопроект, согласно которому компании, занимающиеся вырубкой леса в ходе своей деятельности, будут обязаны восстанавливать лесной фонд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского.

- В правительстве прорабатывается законопроект об обязательном восполнении вырубленных лесных массивов всеми участниками лесозаготовительного процесса. Речь идет также и о государственных корпорациях, в том числе РЖД и "Росавтодоре", - цитируется Донской.

По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Соответствующие поправки направлены на согласование в профильные министерства и ведомства.

- Разумеется, есть понимание того, что утраченные в ходе работы леса не сразу будут восстановлены. На сегодняшний день процедура по передаче земель из одного фонда в другой реализуется через решения правительства в каждом конкретном случае, - подчеркнул министр.