В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учительница кричит на первоклассников

В Набережных Челнах прокуратура по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова проверит скандальное видео, на котором учительница кричит на учеников первого класса одной из школ города. Об этом сообщает "Татар Информ".

Результаты проверки будут готовы к концу недели.

Публикация от БИЗНЕС Online (@gazeta_bo) Апр 26 2017 в 1:36 PDT

Сам видеоролик появился в Интернете несколько дней назад, он длится 10 минут 13 секунд. В него вошли часть перемены и урока математики, на котором учитель несколько раз повышает голос на детей, отчитывает перед классом, повторяет, что они ничего не умеют, и спрашивает, зачем они вообще пришли в школу.

Как передает Chelny-biz.ru, директор школы рассказал, что на видео попал не урок, а занятие с продленки. По его словам, учительница, вокруг которой разгорелся скандал, за время работы выпустила два начальных класса, имеет хорошие результаты, активно взаимодействует с родителями, организуя различные совместные мероприятия.

- Родители некрасиво поступили, конечно, потому что, если есть какие-либо вопросы, их надо решать не таким образом. Вообще снимать детей и выкладывать видео куда-то без разрешения родителей не имеют права, - отметили в школе.