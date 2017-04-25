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В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учительница кричит на первоклассников

В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учительница кричит на первоклассников
16+
Фото: скриншот видео

В Набережных Челнах прокуратура по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова проверит скандальное видео, на котором учительница кричит на учеников первого класса одной из школ города. Об этом сообщает "Татар Информ".

Результаты проверки будут готовы к концу недели.

Сам видеоролик появился в Интернете несколько дней назад, он длится 10 минут 13 секунд. В него вошли часть перемены и урока математики, на котором учитель несколько раз повышает голос на детей, отчитывает перед классом, повторяет, что они ничего не умеют, и спрашивает, зачем они вообще пришли в школу.

Как передает Chelny-biz.ru, директор школы рассказал, что на видео попал не урок, а занятие с продленки. По его словам, учительница, вокруг которой разгорелся скандал, за время работы выпустила два начальных класса, имеет хорошие результаты, активно взаимодействует с родителями, организуя различные совместные мероприятия.

- Родители некрасиво поступили, конечно, потому что, если есть какие-либо вопросы, их надо решать не таким образом. Вообще снимать детей и выкладывать видео куда-то без разрешения родителей не имеют права, - отметили в школе.

Н. Вильданов, 26.04.2017, 13:23
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин26 апреля 2017, 13:38
не нравится сами учите дома, учить кучу детей это неблагодарный тяжёлый труд!
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Горожанин26 апреля 2017, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
не нравится сами учите дома, учить кучу детей это неблагодарный тяжёлый труд!
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С такими мыслями нельзя детей учить в школе. Не нравится эта работа - иди в другое место. Дети в 7 лет только пришли в школу. Многие из них еще не перестроились после садика,не поняли, что эта "бодяга"на 11 лет! Надо быть строгой ,но не орать на детей и не унижать их. А родители все правильно сделали, об этом свидетельствует и реплика директора, которой не понравилось, что сор выносят из избы. Она бы ничего не сделала и не собирается делать с этой горе-училкой, а наоборот заявляет, что педагог хороший и выпустил аж целых два класса. У меня двое детей прошли через начальную школу. Учительница была очень строга с ними, но ни разу никто не слышал, чтобы она кричала на детей, никто из ребят не жаловался на учительницу. Вот это я понимаю педагог.
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Горожанин26 апреля 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
не нравится сами учите дома, учить кучу детей это неблагодарный тяжёлый труд!
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Учить и орать на детей разные вещи!!!!!!!!!!!!!!! И нечего оправдывать таких педагогов. Если они из за своей неудовлетворенности и плохого настроения кричат на детей_- то это не педагог, а название одно... С такими учителями дети не захотят учиться ...
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krai26 апреля 2017, 14:02
Похоже, что весь день учитель только и упрекал детей ( встаньте, сядьте, зачем пришли и т.д) , за это время можно было-бы объяснить еще раз тему которую дети не до поняли. Дикции у педагога ни-какой, думаю, что детям просто её не понять , уловить из связки слов что-то полезное думаю детям просто тяжело.
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Горожанин26 апреля 2017, 14:03
Нынешним учителям надо памятники при жизни ставить, за вредность платить! Дети с каждым годом все хуже, а сейчас пошли дети поколения лихих 90-х
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Горожанин26 апреля 2017, 14:07
Если на ребенка орать и говорить ему что он нихрена не умеет, то он таким и вырастит... дети разные и строгость должна быть, но унижать ребенка каким бы он не был, как минимум не педагогично.
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