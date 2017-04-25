В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА Третья транспортная дамба будет перекрыта

В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА, 17 мая, будет перекрыта Третья транспортная дамба. Об этом сообщил глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов, передает «Татар-информ».

- В рамках этого матча будет отрабатываться та ситуация, которая будет на Кубке конфедераций. Движение во время Кубка будет закрыто за 5 часов до игры, во время самой игры и в течение 3 часов после игры. Будет полностью перекрыта Третья транспортная дамба – от перекрестка Ямашева и Адоратского до остановки «Ветеринарный институт», - сказал Ленар Габдурахманов.

При этом общественному транспорту в день матча двигаться по Третьей транспортной дамбе двигаться не запретят.

- Однако останавливаться общественный транспорт на участке между остановкой «Ветеринарный институт» и перекрестком проспекта Ямашева с улицей Адоратского не будет, - добавил глава ГИБДД.

Кроме того, сообщается, что в эти дни за безопасностью движения на дорогах Казани будут следить 687 сотрудников ГИБДД.