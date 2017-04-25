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В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА Третья транспортная дамба будет перекрыта

В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА Третья транспортная дамба будет перекрыта
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА, 17 мая, будет перекрыта Третья транспортная дамба. Об этом сообщил глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов, передает «Татар-информ».

- В рамках этого матча будет отрабатываться та ситуация, которая будет на Кубке конфедераций. Движение во время Кубка будет закрыто за 5 часов до игры, во время самой игры и в течение 3 часов после игры. Будет полностью перекрыта Третья транспортная дамба – от перекрестка Ямашева и Адоратского до остановки «Ветеринарный институт», - сказал Ленар Габдурахманов.

При этом общественному транспорту в день матча двигаться по Третьей транспортной дамбе двигаться не запретят.

- Однако останавливаться общественный транспорт на участке между остановкой «Ветеринарный институт» и перекрестком проспекта Ямашева с улицей Адоратского не будет, - добавил глава ГИБДД.

Кроме того, сообщается, что в эти дни за безопасностью движения на дорогах Казани будут следить 687 сотрудников ГИБДД. 

Элина Валеева, 26.04.2017, 12:59
Тэги: Дороги
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Комментарии

Артур26 апреля 2017, 13:06
И ждет нас большая при большая опа...
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14
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Rus_LAN26 апреля 2017, 13:11
Удачи. Чё тут сказать. Пешеходам ещё запретите ходить в том районе, только по билетам пропускайте. И будем всем счастье.
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Горожанин26 апреля 2017, 13:16
Идите на х*й со своим футболом, мрази
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Зл26 апреля 2017, 13:27
И зачем нам такой футбол?
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Горожанин26 апреля 2017, 13:30
Замечу, никакой необходимости в этом 17 мая нет, им просто интересно, чё будет.
0
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Горожанин26 апреля 2017, 13:43
Блин, 17 мая - будний день. Это же сразу весь город встанет
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Горожанин26 апреля 2017, 13:52
Твари
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