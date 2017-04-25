В Казани эвакуировали «Парк Хаус»

В Казани эвакуировали торговый центр "Парк Хаус", по громкоговорителю покупателям сообщили, что в одном из помещений центра произошла нештатная ситуация и всех попросили покинуть здание. Фотографии появились в социальных сетях.

По данным пресс-службы МЧС РТ эвакуация была учебной, учения был организованы самим торговым центром.

Напомним, завтра в Казани пройдут еще одни учения - будет эвакуирован развлекательный центр "Ривьера". Как сообщает МЧС, будет отрабатываться вводная, согласно которой в отеле "Ривьера" произошло возгорание из-за короткого замыкания в подвале гостиницы.