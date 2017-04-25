«3000 зрителей на “Рубине” - не кошмар, а логичный итог». Как в Казани раскручивают спорт

Корреспондент портала ProKazan.ru встретился с Аделем Бургановым, директором по развитию лаборатории спортивного маркетинга Sellout Sport System, в числе клиентов которых РФПЛ, РФС, казанские “Зенит”, “Динамо” и “Рубин”, БК “Химки”.

На прошлой неделе компания успешно выступила на профессиональном форуме в Москве и завоевала 4 награды, став лучшим агентством года в России. Об успехах на московской премии и развитии спорта в РТ нам рассказал Адель Бурганов.

“Казань-Арена” - красивый стадион, но для болельщиков он еще не адаптирован”

- Вы позиционируете себя как “лабораторию”. С чем связана данная аналогия?

- У нас в компании постоянно идут какие-то процессы, мы пробуем что-то новое. Наш основатель Иван Мешков на самом старте обозначил, что мы не традиционная компания, а спортивная лаборатория. Это наша фишка, которая обычно есть у креативных команд. Мы так себя позиционируем и, возможно, это определяет наш путь. Мы начинали, как маркетологи, но сейчас у нас активно развиваются направления видеопродакшена, IT и дизайна. Недавно провели чемпионат РФПЛ по киберспорту. Мы стараемся пробовать себя в новых областях. Наша глобальная задача - завоевать мир.



- На международной премии вы завоевали четыре награды. За какую из них особая гордость и почему?

- Все важны, но лично для меня самая важная и неожиданная - это награда за дизайн рекламных материалов. Это концепция для волейбольного “Зенита” “Люди Z”. Мы предлагали эту концепцию клубу еще в прошлом году, но, наверное, не смогли ее правильно преподнести. В этой номинации были очень мощные конкуренты - Чемпионат мира по хоккею, СКА, МАТЧ ТВ. Они показывают высший пилотаж! Поэтому обыгрывать таких соперников особенно важно. Ну и в клубном ТВ - казанский “Зенит” обыграл питерский. Это реально крутое достижение!

- Можно ли сказать, что ваша основная задача - популяризировать спорт?

- Естественно. Но во всех наших контрактах также закреплены определенные цели. Если мы ведем для клуба полное маркетинговое сопровождение, то перед нами ставится задача и посещаемости, и продажи билетов, и продажи атрибутики и так далее.

- 3 тысячи зрителей на матче “Рубина” против одного из лидеров чемпионата России - это кошмар?

- Я думаю, это логичная история, к которой пришел “Рубин”. В 2015-ом году в “Рубин” пригласили всю нашу команду и дали полный карт-бланш. Мы “запрыгнули” в этот поезд уже сентябре, по ходу сезона, и достигли неплохих результатов. Удалось повысить посещаемость в два раза (до 12 тысяч зрителей) по сравнению со стартом сезона. Мы серьезно увеличили базу болельщиков. Но уже летом клуб начал забирать себе какие-то области, и с сентября 2016 года мы перестали оказывать “Рубину” полное маркетинговое сопровождение. Сейчас мы производим для клуба ТВ-канал и ведем социальные сети. К тому же, у “Рубина” есть проблемы с игрой и результатами. За последний месяц команда проиграла из шести матчей - четыре. Ну и “Казань-Арена” - очень красивый стадион, но для болельщиков он еще не до конца адаптирован. Это вопросы с парковкой, с обогревом трибун и так далее. Если учесть, что зима в этом году не отступала до середины апреля, вопрос с комфортом нахождения на стадионе выходит на первый план.

Адель Бурганов на защите проекта

“Можно приехать на волейбольный матч, а “Зенит” “убьет” соперника за 45 минут”



- На форуме в Сочи Иван Мешков раскритиковал “Казань-Арену”. Парка динозавров, например, уже нет. Есть ли перспективы по улучшению ситуации?

- Стадион и клуб должны “ехать в одной машине”. У “Казань-Арены” и “Рубина” сейчас разное руководство. И у каждого свои цели. Иван Мешков (основатель Sellout Sport System - прим.ред.) не сказал ничего нового. Это уже давно обсуждается среди болельщиков и известно всем казанцам. Да, сейчас ведется стройка многоуровневой парковки за дамбой и, возможно, она разгрузит поток. Но перед стадионом какая-то часть тоже должна быть открытой. Пока клуб не решит базовые проблемы для болельщиков, это будет отражаться на популярности, даже если результаты команды станут положительными.

- Наверняка, для маркетингового агентства очень круто, когда в команде есть такие медийные лица как Сонг?

- Когда мы начали работать с “Рубином” в 2015-м проблема была в том, что у команды не было звезд, помимо старой гвардии - Рыжикова, Карадениза, Кузьмина. И когда летом пошла активная трансферная кампания, люди вновь поверили в “Рубин”. Сонг, как футболист поигравший в “Барселоне” и “Арсенале”, стал главной звездой старта сезона. И на первых матчах на “Центральном” была хорошая посещаемость. Но потом пошел неудачный отрезок, мы перестали сотрудничать с клубом в полную силу… Сейчас у “Рубина” есть игроки с большим потенциалом, главное его раскрыть.

- Но в Новосибирске на матчах “Сибири” каждый раз аншлаг, хотя команда даже не попадает в плей-офф. Казанский зритель избалован результатами?

- Я думаю, что здесь дело в другом. Новосибирск - это моноспортивный город. Там один серьезный клуб на весь город. И это настоящая отдушина для новосибирцев. Что же касается Казани, то тут, как в Москве и Питере, есть несколько крупных клубов, которые задают тренд.

- На каком месте по популярности сейчас в Казани волейбол?

- Делит третье место с “Униксом”. Но при этом у баскетбола больше перспектив. Это вид спорта более понятный для большинства зрителей. К тому же, “Баскет-холл” располагается в центре города. В баскетболе очень зрелищные игры получаются. В то же время, можно приехать на волейбольный матч и “Зенит” “убьет” соперника за 45 минут, потому что очень силен. В баскетболе же больше интриги. Но топовые матчи “Зенита” по накалу не уступают другим спортивным.

- На волейбол охотно ходят?

- В этом сезоне мы сделали следующее: выделили в каждом месяце один топ-матч и присвоили ему особый статус, на который уже и опирается рекламная кампания. И вот на этих матчах посещаемость превышает 3000 зрителей, на матче с “Белогорьем” 4 марта так вообще был поставлен рекорд посещаемости - больше четырех тысяч человек. В то время как на остальные матчи приходит около 1500-2000.

- Не существует ли опасности, что основными болельщиками казанских волейбольных клубов станут жители, к примеру, “Солнечного города”, так как арена достаточно далеко расположена от центра?

- Это наоборот будет большим благом, если микрорайон станет основной целевой аудиторией волейбола. Это не секрет, что добираться с Кировского или Московского районов в будни достаточно сложно, ведь матч обычно начинается в 7 часов вечера. Поэтому в нашей маркетинговой стратегии жители “Солнечного города” и есть одни из самых востребованных зрителей. И в этом году мы в этом сильно продвинулись. 15 000 человек имеют возможность практически в шаговой доступности посетить матч. Там у волейбола не должно быть конкурентов.

“Логично оставить в Казани только четыре вида спорта”

-Вы не занимаетесь “Ак Барсом” и “Униксом”. Как со стороны оцениваете маркетинговую работу этих клубов?

- У них есть прогресс, но хотелось бы видеть больше системной работы. У “Ак Барса” произошло повышение посещаемости на 1,5-2 тысячи человек. У них прекрасный дворец. Нет никаких проблем с парковкой. Внутри арены хорошо работает общепит и даже пиво продается. У “Уникса” в этом плане возможностей меньше, как и денег. В баскетболе вкладывают больше в спортсменов, чем в маркетинговую составляющую. Но прогресс есть, и есть куда стремиться. “Ак Барс” на фоне “Рубина” сейчас флагман казанского спорта.

- В Казани “загибается” команда с богатыми традициями. Я про хоккей с мячом и клуб “Динамо-Казань”. Как вы считаете, ей можно как-то помочь?

- Мне кажется, что было бы логично оставить в Казани только четыре вида спорта, а остальные переместить в малые города республики. Я сейчас не про Альметьевск, Нижнекамск или Набережные Челны, про города поменьше. Это практикуется в Европе. В больших городах играют крупные футбольные клубы. А волейбольные клубы, к примеру, играют в маленьких городках и все жители живут только этой командой. У нас есть такие города, например, Чистополь или Елабуга, где можно создать подобное.

- Почему на данный момент это не реализовывается?

- На это нужны вложения. А с нынешней экономической ситуацией это не так просто сделать. Во вторых, на это нужно решиться психологически.

- Американский футбол - вид спорта, который собирает миллионную аудиторию возле телевизоров и полные стадионы на Западе. В Казани некоторые игроки регбийной команды после тренировок могут пойти делать ремонты в квартирах на заказ, чтобы прокормить себя, а еще и набрать денег для трансфера на соревнования. Реально ли подобные (не родные) виды спорта популяризовать в Казани, да и в России в целом? Что для этого нужно делать?

- У нового вида спорта шансов мало. Особенно в Казани, где жесткая конкурентная среда. Ведь кроме спорта есть бары, театры, кинозалы, с которыми тоже нужно соперничать. Почему люди должны полюбить вид спорта, который, в целом, непопулярен в стране? Чудес не бывает. Но если бы это команда базировалась, например, в Зеленодольске, то история могла бы получить свое развитие. Не секрет, что в небольших городах досуг недостаточно развит. В принципе, можно объединить людей через социальные сети, создать какое-то мероприятие и организовать шоу и это может быть интересно. В Казани на это рассчитывать сложно.