СМИ: в Казани появится автономная структура для исламского банкинга

В этой работе уже заинтересованы Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк

В Казани создается новая автономная структура для партнерского банкинга, которая будет предоставлять банковские услуги по канонам шариата. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, передает ТАСС.

- Я уже сейчас могу сказать, что это будет новая автономная структура, которая не будет связана с предыдущим Центром. Мы будем рассматривать партнерство с некоторыми федеральными банками в этом проекте, однозначно, - сказала она.

По ее словам, в этой работе уже заинтересованы Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк.

- Исламские финансы мы в Татарстане воспринимаем как инструмент возможной диверсификации финансовых продуктов, поэтому сначала хотели бы создать так называемые партнерские окна, - отметила Минуллина.

Концепция нового центра уже разработана. Есть планы по сотрудничеству с коллегами из Азербайджана и Казахстана, отметила она.

Напомним, 5 апреля Центра партнерского банкинга (ЦПБ), который предоставляет населению финансовые услуги по канонам шариата, ЦБ РФ отозвал лицензию. Сообщалось, что банк остановил работу из-за отзыва лицензии у головной структуры — Татагропромбанка.

Ранее клиенты Центра партнерского банкинга сняли со счетов все денежные средства. Об этом сообщил директор Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Искандер Исхаков. Однако позже в кредитной организации опровергли эту информацию.

Справка



Центр партнерского банкинга открылся в Казани в марте прошлого года. Он представляет собой пилотный проект в рамках Дорожной карты Банка России по развитию в стране исламских финансов. Банки, работающие по законам шариата, не могут выдавать классические займы под проценты из-за запрета на ростовщичество. В качестве альтернативы они используют другие формы: финансирование, основанное на торговых отношениях, аренда с правом выкупа или лизинг, долевое финансирование.