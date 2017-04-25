Сегодня в Казани из-за поэтического митинга перекроют улицу Театральную

Сегодня, 26 апреля, в Казани с 7.00 до 15.00 будет ограничено движение по улице Театральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Движение будет ограничено на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского. Также в это же время не будет функционировать муниципальная парковка на ул.Театральная, - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с торжественными мероприятиями, которые пройдут сегодня в столице Татарстана, посвященные празднованию Дня родного языка и 131-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с подготовкой ко Дню Победы в центре Казани ограничат движение транспорта.