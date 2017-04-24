В Челнах мужчина избил двух женщин-фельдшеров из «скорой», приехавших на вызов

В Набережных Челнах 51-летнего Виталия Васильева подозревают в том, что он избил двух женщин-фельдшеров из "скорой", приехавших на вызов, об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета РТ.

23 апреля пьяный мужчина, находясь у себя дома в 18 комплексе города, вызвал "скорую помощь".

- При этом, когда двое женщин-фельдшеров стали оказывать ему помощь, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина стал наносить им удары руками и ногами, причинив при этом телесные повреждения, - рассказали следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "побои, совершенные из хулиганских побуждений", идет расследование.

Напомним, ранее в Челнах произошло похожее нападение - 25 марта фельдшер "скорой" получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.