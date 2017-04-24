В Татарстане на острове посреди Камы нашли рыбака, утонувшего после столкновения с баржей

В Чистопольском районе Татарстана нашли мертвым 59-летнего рыбака, который пропал после столкновения его лодки с баржой осенью прошлого года. Информация появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, 9 октября 2016 года баржа раздавила резиновую лодку с рыбаком, инцидент случился в 15:39 в 5 км от берега около поселка Сухой Берсут Мамадышского района.

- Утром 21 апреля рыбак был найден утонувшим на острове посреди Камы около села Булдырь, - рассказали ProKazan.ru.