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15:01, 25.04.20179
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14:26, 25.04.201731
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14:11, 25.04.201768
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Сегодня в Казани будет без осадков и +14 градусов

Сегодня в Казани будет без осадков и +14 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 12-14 градусов тепла. 

Люция Кашапова, 26.04.2017, 06:15
Тэги: Погода
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