Сало из Набережных Челнов хочет попасть на обложку журнала Maxim

Дизайнер одежды из Набережных Челнов Алена Сало претендует на обложку мужского журнала Maxim.

Девушка принимает участие в конкурсе Miss Maxim–2017. На данный момент проходит онлайн-голосование. Рейтинг участниц формируется следующим образом: из случайно подобранной пары девушек необходимо выбрать одну. Так, за каждую победу в дуэли девушка получает один балл, за поражение — теряет балл.

На данный момент Алена Сало заработала 792 победы в 1808 битвах.

В анкете девушка написала, что у нее есть опыт съемки для мужских журналов. А на вопрос, почему именно она должна оказаться на обложке Maxim, Алена ответила: «Потому что именно меня в нем еще нет».

Напомним, в 2015 году Алена прошла кастинг на телепроект «Дом-2».