Во дворе по улице Чуйкова появилось огромное озеро, где завелись утки

В Казани во дворе домов по улице Чуйкова появилось новое озеро, где поселились утки и селезни, об этом сообщил народный корреспондент портала Виктор Шамес.

- По улице Чуйкова между домами 14 и 16 образовалась огромная лужа, куда с озера Малое Чуйково "переехали" утки, - рассказал казанец.