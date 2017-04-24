В Казани вновь эвакуировали ресторан «Макдоналдс»

В Казани накануне днем в очередной раз эвакуировали ресторан "Макдоналдс", в этот раз - на улице Искра, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 14:30 в полицию поступило сообщение от сотрудников заведения, что в зале был найден подозрительный пакет с коробкой внутри, было принято решение эвакуировать посетителей и персонал - всего 62 человека, - рассказали ProKazan.ru.

Прибывшие полицейские осмотрели пакет, выяснилось, что он не представляет опасности - в коробке находилась игрушка из пластилина и пакет с пожеланиями.

После этого инцидента работа заведения возобновилась.

Напомним, последний раз "Макдоналдс" эвакуировали 11 апреля - из-за подозрительного пакета была прервана работа заведения на Мамадышском тракте.