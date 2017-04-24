СМИ: в России предложили исключить из ПДД знаки, запрещающие стоянку и остановку

Автор иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами

Верховный суд (ВС) рассмотрит иск с требованием исключить из Правил дорожного движения знаков 3.27 «Остановка запрещена» (так называемый крест) и 3.28 «Стоянка запрещена». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что иск подал партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко.

- Автор иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, в итоге региональные власти устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права автовладельцев, - говорится в сообщении.

Так, по мнению экспертов, иск является абсолютно закономерным началом противодействия со стороны общества.

- Верховный суд должен не запретить знаки, а разъяснить отдельные полномочия органов власти по регулированию движения, - считает эксперт по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева.

Напомним, ПДД содержит перечень мест, где запрещена остановка и стоянка. К примеру, остановка запрещена на тротуарах, трамвайных путях, в тоннелях. А запрет стоянки установлен вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога», и ближе 50 м к железнодорожным переездам. Кроме того, стоянка и остановка запрещены правилами там, где установлены соответствующие знаки.