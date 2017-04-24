В Казани на месяц ограничили движение по улицам Воровского и Красного Пожарника

В Казани с 24 апреля по 24 мая ограничили движение по улицам Воровского и Красного Пожарника, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, закрыта проезжая часть по улице Воровского - на участке от улицы Декабристов до проспекта Ибрагимова.

Кроме того, ограничено движение по улице Красного Пожарника - на участке от улицы Ахтямова до улицы Салиха Сайдашева.

- Закрытие связано с проведением работ по ремонту проезжей части, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.