В Казани в отделе полиции задержанный нанес себе травмы в туалете

В Казани 22 апреля в отделе полиции №13 задержанный за несоблюдение административных ограничений 29-летний Александр У. нанес себе порезы в туалете, об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Задержанный парень около 15:30, находясь в дежурной части, попросился в туалет, где нанес себе резаную рану левой руки, - рассказали ProKazan.ru.

Пострадавшему была оказана первая помощь, прибывшие врачи госпитализировали его с порезом на суставе левого локтя.