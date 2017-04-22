Наверх
СКР завел на экс-главу Татфондбанка очередное дело: его обвиняют в выводе 1,14 млрд рублей
14:49, сегодня14
В Казани парень подбежал к водителю автобуса и заявил, что к нему сели два террориста
17:59, сегодня
В Казани в отделе полиции задержанный нанес себе травмы в туалете
17:19, сегодня1
Афиша на 25 апреля - 2 мая: неделя моды, прыжки в воду и субботник газеты "Город"
16:58, сегодня
Казань встретила вторую премию TMTV
В Казани около Центрального вокзала хотят построить гостиницу с театром-варьете
16:55, сегодня4
В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД
16:36, сегодня12
В Казани автозаки оборудуют камерами, а в цирке после ремонта заменят все оборудование
16:00, сегодня2
В Казани на девушку, избитую около "Гадкого кайота", возбудили уголовное дело
15:59, сегодня22
Издательство «Эксмо» отзывает опасные блокноты, напугавшие татарстанских родителей
14:47, сегодня6
В Казани на Баумана с «аллеи татарских звезд» пропали две таблички с именами
14:01, сегодня6
В казанском метро задержали военнослужащего с "гранатой"
13:54, сегодня10
В Татарстане два парня на "Ладе" погибли, врезавшись в Porsche Cayenne
12:59, сегодня15
СМИ: Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов
11:58, сегодня30
Минтимер Шаймиев допустил продление без изменений договора Татарстана с Россией
11:51, сегодня26
На выборах президента России в 2018 могут появиться электронные бюллетени
11:37, сегодня1
Эпидемия краж в квартирах и домах Казани: весеннее обострение
11:33, сегодня1
СМИ: Турция продлила срок безвизового пребывания россиян до 90 дней
11:14, сегодня5
Певица МакSим о человеке, для которого писала первые песни: «Да, он из Казани»
11:00, сегодня16
В Татарстане в больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП с молодоженами
10:59, сегодня5
В Казани пенсионер заявил в полицию на школьников, расклеивавших "антипутинские" листовки
10:50, сегодня32
В Казани Метшин проехал на троллейбусе: его шокировал кондуктор в трико
10:43, сегодня55
В Татарстане обворовали Покровский собор и мечеть
10:16, сегодня19
Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город
09:52, сегодня56
В этом году велоночь в Казани пройдет по местам проживания известных меценатов
09:14, сегодня17
Выпускной из садика и школы: 8 необычных образов для принцев и принцесс от ProKazan.ru
09:03, сегодня8
СМИ: россияне поверили в скорую стабилизацию экономики
08:47, сегодня1
В Татарстане с 25 апреля будет запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе
08:42, сегодня18
Со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение
08:23, сегодня10
В Казани пассажиры общественного транспорта толкали троллейбус, чтобы обойти затор
19:54, 23.04.201725
Рустам Минниханов опубликовал видео тест-драйва вездехода “Шерп”
19:21, 23.04.201728
“Рубин” снова не смог победить аутсайдера чемпионата
16:45, 23.04.201760
Вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Рустам Минниханов встречал хлебом-солью
15:31, 23.04.201739
В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань – Ульяновск – Камское Устье
14:42, 23.04.201710
В Казани произошла массовая драка с участием приезжих из Узбекистана
14:06, 23.04.201748
В Зеленодольске заложат десятый корабль из серии “Град”
13:17, 23.04.201713
Казанцы требуют установить светофор на месте смертельного ДТП с красным автобусом
11:32, 23.04.201721
В России могут ограничить рекламу шоколадных батончиков и фастфуда
10:46, 23.04.201726
Сегодня казанский «Рубин» проведет матч против «Крыльев Советов»
10:16, 23.04.201712
Нападающий казанского «Ак Барса» пропустил матч из-за проблем со здоровьем
09:59, 23.04.20175
В Армении зарезали военнослужащего из Казани: у убийцы отмечали проблемы в психике
08:47, 23.04.201750
Сегодня в Казани будет дождь и +13 градусов тепла
08:00, 23.04.20172
В Казани распаковали картину «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля
18:06, 22.04.201749
В Казани на станции Дербышки с рельсов сошли два грузовых вагона
17:07, 22.04.201715
В Челнах на улице нашли экзотическое животное
16:06, 22.04.201724
В Татарстане автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
15:28, 22.04.201714
В Татарстане капитальный ремонт начали в 667 из 996 многоквартирных домов
14:41, 22.04.20175
В Казани водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара
13:36, 22.04.201728
Маленькое черное платье - универсальный выбор для любой фигуры
13:02, 22.04.2017
На новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанка пришло около 100 человек
12:56, 22.04.201717
В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду
11:58, 22.04.201720
В Татарстане водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
11:18, 22.04.201726
В Казани откроют парк для болельщиков Кубка конфедераций
10:24, 22.04.20177
Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов назвал причину своего ухода
09:39, 22.04.201753
Президент РТ предложил разработать единый проект застройки набережной озера Кабан
08:56, 22.04.201731
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 5 градусов
07:00, 22.04.2017
В Казани красный автобус насмерть сбил женщину
19:56, 21.04.201732
26 вещей для дачи из казанских магазинов: открываем сезон покупкой гриля, гамака и качелей
19:43, 21.04.20175
Жителям Казани к 9 Мая раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек
19:31, 21.04.201759
14 апреля "Пятёрочка" открыла 9 магазинов в РФ, в том числе 30-й магазин в Альметьевске
18:09, 21.04.201714
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД

В Казани около торгового центра избили сотрудника ГИБДД
16+
Фото: личная страница в соцсетях подозреваемого

В Казани около торгового центра "Азино" ночью избили 34-летнего сотрудника ГИБДД, об этом ProKazan.ru сообщил источник. 

Предварительно, инцидент случился в субботу около 3 часов ночи неподалеку от центрального входа в ТЦ.

- Неизвестные без причины напала на инспектора и нанесли ему множество ударов руками и ногами. Также избиение продолжилось около АЗС на улице Закиева, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Побои", 23 апреля полицейские задержали двух подозреваемых 26 и 28 лет.

Сейчас выясняются причины нападения, идет расследование.

Денис Зарипов, 24.04.2017, 16:36
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин24 апреля 2017, 16:56
Они его вспомнили
0
8
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:05
Бог не фраер - все видит.
1
3
Согласны с автором?
Дед24 апреля 2017, 17:07
МОЛОДЦЫ !!!
3
4
Согласны с автором?
Марсель24 апреля 2017, 17:08
Ну и правильно сделали
2
5
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:10
Не тому акции ГИБДД-инвест продал, получил с процентами
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:16
«неизвестные напала» - что за Джамшуты статьи пишут???
0
5
Согласны с автором?
Икрам Мухаметзянов24 апреля 2017, 17:17
ну уж точно не без причины.
была, видимо, причина. это при исполнении они короли
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
ну уж точно не без причины.
была, видимо, причина. это при исполнении они короли
Развернуть
Какая причина то? При исполнении взятку не взял или взгляд его не понравился, а может они его тоже с укреинцем или среднеазиатом спутали? В чём причина?
0
1
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов24 апреля 2017, 17:30
А как же физ.подготовка и переаттестация? Видимо гаишник совсем доходяга, только в кучке и с жезлом может проявить себя.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:35
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 17:41
Чет не жалко!
0
2
Согласны с автором?
Уху евший24 апреля 2017, 17:42
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
А как же физ.подготовка и переаттестация? Видимо гаишник совсем доходяга, только в кучке и с жезлом может проявить себя.
Развернуть
Ну ты то каратист, толпу положишь одним суровым взглядом )))
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани