СМИ: россияне поверили в скорую стабилизацию экономики

Доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4 процента. Весной прошлого года в нее верили лишь 20 процентов респондентов. Такие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса РАНХиГС.

В качестве основных причин оптимистических настроений эксперты называют замедление инфляции с двузначных значений до минимума в четыре процента, улучшение бюджетной ситуации в регионах и укрепление курса рубля.

При этом доля пессимистов, считающих, что спад в экономике продлится один-два года, сократилась с 42 до 29 процентов.