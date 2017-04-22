В Казани на Баумана с «аллеи татарских звезд» пропали две таблички с именами

В Казани на улице Баумана с так называемой «аллеи татарских звезд» пропали две таблички с именами. Об этом в соцсети сообщил доцент КФУ Айрат Бик-Булатов.

По словам Бик-Булатова, исчезла звезда, которая посвящена его двоюродной бабушке Мунире Булатовой.

- Мунира Булатова одна из тех, кто стоял у истоков татарской оперы, её стараниями в Казани появился Дом Актёра. Кулуарно мне говорят, что скоро может ни одной звезды там не остаться по плану реконструкции ул. Баумана. Так что вроде, и переживать нечего... может, и нечего. Это было единственное место в Казани, где имя её было увековечено, - написал он.

Также пропала табличка с именем певицы Альфии Авзаловой.

Кстати, Аллея звезд на Баумана появилась в 2003 году, инициатором которой выступил татарский певец Салават Фатхетдинов.

