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В казанском метро задержали военнослужащего с «гранатой»

В казанском метро задержали военнослужащего с "гранатой"
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани в субботу на станции метро "Проспект Победы" задержали военнослужащего военной комендатуры, у которого при осмотре была найдена "граната", об этом сообщил сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что "граната" оказалась не взрывоопасной, а игровой - для использования в игре страйкбол, - сообщили ProKazan.ru.

Материал по данному инциденту будет направлен в комендатуру, где, возможно, будет проведена проверка, так как военнослужащий допустил "создание неблагоприятной обстановки" на станции метро.

Напомним, ранее личный состав УМВД России по Казани был переведен на усиленный вариант службы. Особое внимание уделяется общественным объектам, таким как метро.

Денис Зарипов, 24.04.2017, 13:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин24 апреля 2017, 14:39
Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона !
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Горожанин24 апреля 2017, 14:50
Безопасность в метро до абсурда доходит, если честно........скоро уже до трусов раздеваться нужно будет))..........
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Горожанин24 апреля 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
Безопасность в метро до абсурда доходит, если честно........скоро уже до трусов раздеваться нужно будет))..........
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А если не дай бог что случится сами же первые будете кричать куда смотрит полиция
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