В казанском метро задержали военнослужащего с «гранатой»

В Казани в субботу на станции метро "Проспект Победы" задержали военнослужащего военной комендатуры, у которого при осмотре была найдена "граната", об этом сообщил сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что "граната" оказалась не взрывоопасной, а игровой - для использования в игре страйкбол, - сообщили ProKazan.ru.

Материал по данному инциденту будет направлен в комендатуру, где, возможно, будет проведена проверка, так как военнослужащий допустил "создание неблагоприятной обстановки" на станции метро.

Напомним, ранее личный состав УМВД России по Казани был переведен на усиленный вариант службы. Особое внимание уделяется общественным объектам, таким как метро.