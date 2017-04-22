В Казани автозаки оборудуют камерами, а в цирке после ремонта заменят все оборудование

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

В "Авиастрое" отремонтируют остановки

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов разместила тендер на ремонт остановок общественного транспорта. Всего планируется привести в порядок 137 павильонов, большая часть которых находится в "Авиастрое".

Перечень работ разнообразный: демонтаж и установка урн, ремонт скамеек, покраска, выправка на месте погнутых вандалами элементов остановки и так далее. На эти цели из городского бюджета потратят около миллиона рублей.

"Большой брат" пересядет в автозак

Госучреждение "Безопасность дорожного движения" разместило тендер на поставку аппаратно-программного комплекса системы мобильного видеонаблюдения на специальной автомашине типа "Автозак". В салоне авто будет установлен видеосервер с выносным пультом управления и монитор, снаружи - 8 антивандальных уличных видеокамер фиксации обстановки.

Данным комплексом планируют оборудовать 6 "автозаков". Из бюджета республики на эти цели выделят миллион рублей.

В казанском цирке после ремонта обновят оборудование

ГИСУ РТ разместило тендер на капитальный ремонт казанского цирка. Фронт работы большой. Строителям предстоит отремонтировать 6 тысяч квадратных метров кровли с заменой ограждения и системы защиты от молний. Также снаружи обновят фасад цирка, а также отремонтируют архитектурно-художественную динамическую подсветку здания.

Вопрос, который волновал многих: будут ли обновлять интерьер внутренних помещений. Как выяснилось будут: списке работ ремонт стен, замена потолков и напольного покрытия и многое другое. Также предстоит обновление звукового, светового и циркового оборудования.

Напомним, здание Казанского государственного цирка планируют отреставрировать за 530,28 млн рублей.

"Мертвые души" среди казанских памятников

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани разместил тендер на содержание памятников в 2017 году. 90 памятников в техзадании разделены на два пункта: содержание и ремонт. Примечательно, что в списке скульптур, на содержание которых будут выделены бюджетные деньги, значится демонтированный памятник Серго Орджоникидзе.

А вот в списке скульптур, подлежащих ремонту, Орджоникидзе е нашлось.