В Казани произошла массовая драка с участием приезжих из Узбекистана

Сегодня ночью на улице 2-я Юго-Западная произошла массовая драка. По словам очевидцев, около 20 молодых людей устроили потасовку с приезжими из Узбекистана. Об этом сообщает “Эфир 24”.

Драка началась неожиданно и длилась всего несколько минут. Перед приездом полицейских нападавшие столь же стремительно скрылись во дворах. Пострадал один человек, у него оказались синяки и ссадины, но к медикам он обращаться не стал. Объяснять причину, по которой на группу набросилась целая толпа он тоже не стал.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.