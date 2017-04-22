В Зеленодольске заложат десятый корабль из серии “Град”

Завтра, 24 апреля на Зеленодольском судостроительном заводе состоится церемония закладки десятого корабля из серии “Град”. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Малые ракетные корабли проекта 21631 выпускаются заводом с 2010 года для Военно-Морского флота России. Судна класса “река-море” оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Проект создан для охраны и защиты экономической зоны государства.

Пять кораблей проекта несут службу в составе ВМФ России: это головной «Град Свияжск» и серийные “Углич”, “Великий Устюг”, “Зеленый Дол” и “Серпухов”. В 2016 году “Зеленый дол” лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ. На данный момент завод ведет строительство еще четырех единиц проекта – “Вышний Волочек“, “Орехово-Зуево“, “Ингушетия“ и “Грайворон“.