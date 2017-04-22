Казанцы требуют установить светофор на месте смертельного ДТП с красным автобусом

После вчерашней аварии на пересечении улиц Файзи и Бигичева жители микрорайона Азино требуют установить светофор на перекрестке. Об этом сообщает “Эфир 24”.

По словам казанцев, на пешеходном переходе водители часто не уступают дорогу пешеходам, тогда как на участке улицы в школу ходят дети, а рядом находится студенческий городок.

- ДТП на этом перекрестке случалось уже много. И подрезают, и не пропускают. А внизу школа, наши дети ходят туда-обратно каждый день, - рассказала журналистам местная жительница Жанна Мухаметшина.

Напомним, вчера на перекрестке водитель 18-го автобуса насмерть сбил женщину, переходившую дорогу.