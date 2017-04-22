В Армении зарезали военнослужащего из Казани: у убийцы отмечали проблемы в психике

В армянском городе Гюмри вчера было найдено тело военнослужащего контрактника из Казани Дмитрия Ялпаева с многочисленными ножевыми ранениями. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве.

Как сообщает РИА “Новости”, по подозрению в совершении убийства был задержан подозреваемый 20-летний Дж. Молодого мужчину отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Отмечается также, что задержанный был демобилизован из армии в марте 2017 года из-за проблем в психике. Ранее он уже фигурировал в уголовном деле.

Установлением всех обстоятельств убийства занимается управление по расследованию особо важных дел СК Армении. Дмитрию было 20 лет, он проходил службу в качестве кинолога.