В Казани распаковали картину «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля

В Казань привезли картину Михаила Врубеля «Царевна-лебедь». Фото после распаковки в своем Instagram выложила помощник президента РТ Наталия Фишман.

- Невероятный момент, распаковали Царевну!, - написала Фишман.

Картина станет центром выставки «Гений века», которая будет проходить в Казани с 29 апреля по 26 сентября в центре «Эрмитаж-Казань».

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) Апр 21 2017 в 1:56 PDT

Отметим, что это первый совместный проект Третьяковской галереи и Татарстана. На выставке будут представлены работы художников и скульпторов 1900-1920 годов. Будут показаны 78 художественных работ из коллекции Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств РТ. Так, кроме Врубеля будут представлены работы Константина Коровина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и других.