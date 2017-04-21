В Челнах на улице нашли экзотическое животное

В Набережных Челнах местные жители на улице нашли экзотическое животное. Пост о найденном звере был опубликован на сайте pikabu.ru.

Жители отнесли зверя к ветеринару, который предположил, что это генета. Однако сомнение вызвал слишком большой вес зверя — 8 килограмм. Генеты редко вырастают до таких размеров.

В настоящее время жители Челнов ищут хозяина зверя.

Кстати



Генета — это хищное животное, питается мелкими зверьками, птицами и их яйцами. В основном обитает в тропических лесах Африки, но также встречается и в юго-западной Европе, где населяет лесистые и безлесные горы и низменности, обитая преимущественно около водоёмов.



В Африке генет зачастую используют в качестве домашних животных. Они легко приручаются, ловят мышей и крыс. В Средневековье мода на содержание генет развивалась в Европе, однако их заменили домашние кошки.