На новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанка пришло около 100 человек

Сегодня, 22 апреля, в Казани в парке Петрова прошел митинг протестных групп Татарстана, среди которых были и пострадавшие клиенты Татфондбанка, «ИнтехБанка», обманутые дольщики, противники строительства мусоросжигательного завода в Казани, а также выступающие за отмену системы «Платон», передает «Коммерсатъ».

Сообщается, что митингующие пришли с плакатами «Позор! Требуем создать правительственный фонд выплат вкладчикам!», «Нам решать, чем нам дышать».

Однако в мероприятии приняли участие около 100 человек.

Напомним, на прошлой акции протеста клиентов банка пришло около 200 человек.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Затем банк был лишен лицензии, "дыра"в нем оценивалась в 118,34 млрд руб.

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