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Минэкономики РТ: 421 вкладчик «ТФБ Финанс» сможет вернуть свои деньги

Минэкономики РТ: 421 вкладчик «ТФБ Финанс» сможет вернуть свои деньги
16+
Фото: ProKazan.ru

Экс-клиенты «ТФБ Финанс», расторгшие договоры и попытавшиеся вернуть деньги на счета, открытые в Татфондбанке, смогут получить страховые возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Отметим, что ранее вкладчики не могли войти в реестр кредиторов, потому что отсутствовала информация о денежных переводах.

- Министерством экономики РТ совместно с АСВ проведена работа, по результатам которой такие граждане уже сегодня имеют право получить денежные средства в пределах суммы страхового возмещения (до 1,4 млн. рублей), - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в реестр включена информация о 421 расторгнутом договоре на сумму 327, 7 млн рублей.

Граждане, которые расторгали договоры доверительного управления до введения моратория в Татфондбанке могут уточнить, имеется ли о них информация в реестре, по телефону «горячей линии» Министерства экономики РТ (843) 524-90-90.

Напомним, 9 марта Центральный банк России отозвал лицензию у ООО «ИК «ТФБ Финанс». Основанием для принятия такого решения послужили неоднократные нарушения Обществом требований законодательства РФ о ценных бумагах.

Ранее был арестован генеральный директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин. По «делу Татфондбанка» проходят также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Илнар Абдулманов, зампред Татфондбанка Вадим Мерзляков и экс-зампред Татфондбанка Сергей Мещанов.

3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов «ТФБ Финанс».

Люция Кашапова, 21.04.2017, 15:37
Тэги: Деньги, Крушение Татфондбанка
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