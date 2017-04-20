СМИ: В регионах России появятся пункты проката инвалидных колясок

Пункты проката технических средств реабилитации инвалидов (ТСР) могут открыться на территории реабилитационных центров для инвалидов и в медицинских организациях в регионах РФ. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев.

- Отдельные регионы - Москва, Ульяновская и Самарская области - уже запустили такую систему, и мы хотим, чтобы в остальных сложилась аналогичная практика. В основном будут востребованы кресла-коляски. У нас в стране, по экспертным оценкам, около 700 тыс. колясочников, - сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что услуга будет рассчитана в первую очередь на тех, кто не может быстро получить средства реабилитации, выписанные по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). Взять ТСР на время бывает необходимо, если собственное сдано в ремонт, либо подлежит замене. Также прокат может быть полезен тем, кто нуждается в таких изделиях на время болезни или после травмы.

- Технические средства реабилитации инвалидов, полученные в прокате, ни в коем случае не будут заменять или отменять назначения по ИПР. Государство продолжит выполнять эти обязательства. Прокат станет дополнительным механизмом предоставления помощи инвалидам, - отметил замминистра.

Он также допустил возможность бесплатного проката для инвалидов, но министерство, по данным издания, оставит этот вопрос на усмотрение регионов.

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев поддержал инициативу ведомства.

- Прокатные центры должны стать демонстрационными площадками, на которых инвалиды смогут познакомиться с видами реабилитационной техники. Там реабилитологи должны подбирать для людей с инвалидностью наилучшие технические решения, знакомить их с инновационными технологиями. Такие пункты должны быть в каждом регионе, - заявил он изданию.