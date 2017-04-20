В Казани за взятку задержали директора татарско-английской гимназии

В Казани по подозрению в получении взятки задержали директора татарско-английской гимназии №16 34-летнего Чингиза Латыпова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РТ.

Директор гимназии был задержан 18 апреля текущего года в рабочем кабинете после того, как получил взятку в размере 15 тыс рублей.

По версии следствия, подозреваемый потребовал с казанца взятку в 100 тыс рублей за перевод ученика из общеобразовательной школы в гимназию, которую он возглавлял. Однако у родителя не оказалось такой суммы, тогда Латыпов снизил сумму до 15 тыс рублей.

- Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Латыпов причастность к совершению преступления признал, - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Решением суда в отношении задержанного избрана меря пресечения в виде домашнего ареста, до 17 июня.

Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура в прошлом году провела проверку в гимназии №16 на улице Дубравная, где, как сообщали в соцсетях, после ремонта появились сауна и бильярдная, однако никакое из этих помещений обнаружено не было.

Так, в одном из сообществ "ВКонтакте" 26 августа было выложено видео "Как директор гимназии 16 забивает шары. Просто класс!", на котором человек, похожий на директора школы Чингиза Латыпова, играет с друзьями в бильярд. В комментариях рассказывали, что бильярдную в школе директор оборудовал для себя несколько лет назад.

После этого сообщения прокуратура 30 августа провела проверку, в ходе которой ничего из написанного не подтвердилось. При этом сам Чингиз Латыпов заявил, что его страницу взломали, а видео - "монтаж".