Госдума приняла закон о новой схеме санации банков

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон о новой схеме санации банков, в соответствии с которым предусматривается создание Фонда консолидации банковского сектора за счет средств Банка России и учреждение управляющей компании при создаваемом фонде, сообщает "Интерфакс".

ЦБ сможет самостоятельно осуществлять инвестиции в капитал санируемого банка через формируемый за счет средств, переданных ЦБ в Фонд консолидации банковского сектора. Банк России будет приобретать акции санируемых банков, предоставлять им субординированные кредиты, а также продавать акции банков, в том числе по цене ниже приобретения. Помимо этого, ЦБ вправе предоставлять банкам кредиты, размещать депозиты, выдавать банковские гарантии, а также приобретать и отчуждать приобретенное имущество банков.

В ЦБ рассчитывают, что новая модель позволит сократить затраты на санацию на 30% и ускорить процесс. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года общие затраты на санацию составили 1,18 трлн руб., из которых за счет средств ЦБ профинансировано 1,07 трлн руб., за счет имущественного взноса РФ в АСВ — 100,7 млрд руб., из средств фонда обязательного страхования вкладов — 6,06 млрд руб.

Документ вступит в силу спустя 45 дней после его официального опубликования.

Напомним, накануне стало известно, что Центробанк решил санировать банк "Пересвет", называемый одним из виновников краха ТФБ. "Дыра" в капитале банка в ходе оценки его финансового положения представителями Агентства по страхованию вкладов и ЦБ оценивается на уровне 103,6 млрд рублей.