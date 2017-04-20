В Челнах учредителя бассейна, в котором утонула девочка, приговорили к условному сроку

Сегодня Набережночелнинский суд вынес приговор по делу о гибели 11-летней школьницы в бассейне «Афина».

Так, учредителю бассейна Наталье Мавренковой суд назначил наказание в виде 2 лет условного срока. Кроме того, она должна компенсировать моральный ущерб родственникам погибшей в размере 1 млн рублей. А администратора бассейна Олесю Шадрину суд оправдал за отсутствие состава преступления, передают "Челнинские известия".

Напомним, трагедия случилась 19 ноября прошлого года. 11-летняя школьница пошла в спортивно-досуговый центр «Афина» поплавать в бассейне вместе со своей одноклассницей. Последняя во время купания обнаружила исчезновение девочки и сообщила об этом инструктору. Следователи также выяснили личность инструктора бассейна, им оказался 16-летний школьник, который был неофициально трудоустроен 13 ноября.

Отмечается, что трагедия произошла ввиду нарушения правил безопасности ответственным лицом, оставившим несовершеннолетнюю в бассейне без присмотра. Глубина бассейна доходит до 3,5 метров.

- Шадрина в день трагедии предлагала Мавренковой закрыть бассейн ввиду отсутствия квалифицированного инструктора, однако Мавренкова отклонила такое предложение, опасаясь потерять прибыль. Ими было принято решение оставить инструктором несовершеннолетнего. Кроме этого следствием установлено, что Шадрина в нарушение внутренних правил безопасности нахождения детей в бассейне пропустила девочек без сопровождения взрослых и допустила их к купанию, - сообщили следователи.