Из парка у зеленодольского ДК «Родина» выгонят собак, а площадь сделают центральной

Портал ProKazan.ru узнал о планах архитекторов

Площадь перед ДК "Родина" в ближайшем будущем станет центром города. Архитекторы планируют связать между собой небольшой парк, пешеходную часть улицы Ленина, стадион и старую водонапорную башню.

- В городе нет центра как такового, и мы сочли не очень правильным заниматься благоустройством только территории около ДК «Родина», - рассказала архитектор Светлана Головина. - Поэтому решили разработать концепцию развития для парка и прилегающей к нему площади и включить их в пешеходную структуру города.

Парк у музыкального театра (еще одно название ДК "Родина) большую часть года не используется. Его открывают лишь на лето, когда начинают работать аттракционы. Сейчас он закрыт на замок, и войти в него нельзя - там собаки.

- Наш проект рассчитан в первую очередь на местных жителей, а не на туристов, - объясняет Светлана Головина. - Хотим сделать город комфортнее.

Планы по использованию центральной площади у архитекторов огромные. Летом на ней могут проходить фестиваль еды и выставки художников, зимой на площади можно будет залить открытый каток.

Статуи, стилизованные под советский период, оставят. А пешеходную часть улицы Ленина, возможно, продлят до старой водонапорной башни, на которой планируется создать смотровую площадку.

Пустырь между стадионом и ДК "Родина" займет жилой дом, но, по словам архитекторов, у них есть задумка, как вписать его в проект благоустройства территории.

Работы планируют начать после завершения реконструкции парка "Авангард"