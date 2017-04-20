СМИ: в Татарстан после банкротства Татфондбанка могут прийти иностранные банки‍

При этом формальных ограничений на вход банков в регион не было, они "были скорее субъективные"

После отзыва лицензии и банкротства Татфондбанка банковская сфера Татарстана станет более открытой, что может послужить причиной для прихода в регион банков с иностранным капиталом. Об этом сообщил накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, передает ТАСС.

- Татарстан в определенном смысле был ограничен в доступе банков на его территорию. Ко мне обращались некоторые федеральные банки с просьбой помочь войти на территорию региона. И когда я обращался в регион, мне говорили, что нет проблем, только пусть профинансируют спонсорскую помощь таким-то проектам, - заявил депутат.

При этом, по словам Аксакова, формальных ограничений на вход банков в регион не было, они были скорее субъективные.

- Этот протекционизм имеет плюсы и минусы. Я думаю, что минусы вылились в отзыв лицензии Татфондбанка, - отметил политик.

При этом причиной отзыва у банка лицензии Аксаков назвал стратегические ошибки менеджмента банка.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.



В феврале по обращению Рустама Минниханова группа компаний "ТАИФ" и партнеры выразили готовность своего участия в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов, однако ЦБ не дал согласия. 3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.