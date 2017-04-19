В РТ двое оперативников обвиняются в избиении адвокатов и незаконном обороте оружия

В Татарстане двое оперативников обвиняются в избиении адвокатов, незаконном обороте оружия и фальсификации доказательств. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Так, по данным следствия, 17 августа прошлого года оперативники Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин, а также сотрудники ОМОН МВД Татарстана с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов.

- Полицейские избили трех адвокатов и двух мужчин, которые не представляли никакой опасности. При этом законных оснований для применения физической силы у полицейских не имелось, - сообщил адвокат потерпевшей стороны Ирина Хрунова.

Сообщается, что у одного из потерпевшего диагностировали закрытый перелом девяти ребер.

Кроме того, оперативники незаконно купили обрез ружья «Иж-5» и предоставили осужденному мобильник, чтобы тот нашел человека, готового признаться в незаконном обороте оружия. Позднее полицейские уговорили местного жителя признаться в совершении данного преступления.

- Причастность Гарифуллина и Сафина к совершению преступлений подтверждается частично показаниями самих оперативников, а также потерпевших, свидетелей и другими материалами дела, - заявили в Следственном комитете.

В настоящее время Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин обвиняются в совершении преступления, предусмотренных ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий», ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору», ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности».