В Казани открылся первый приют для беременных и женщин с детьми «Колыбель». Об этом сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии.

Здесь смогут найти пристанище как будущие мамы, которые оказались в сложной жизненной ситуации, так и те, у кого уже есть дети.

Сообщается, что приюте на улице Ершова уже поселились первые постояльцы — Юлия, которая ожидает двойню, и ее четырехлетняя дочь.

Напомним, приют создан по инициативе Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление». В приюте женщинам будут оказывать психологическую, юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве. Кроме того, женщин научат навыкам ведения семейного бюджета, домашнего хозяйства и ухода за детьми.

Помимо Казани, такие приюты откроются в Екатеринбурге, Магнитогорске, Угличе, Сарапуле, Шахтах и Нерчинске.