С начала года в Татарстане уничтожили восемь тонн санкционной продукции

В Татарстане в период действия продовольственного эмбарго Россельхознадзор выявил и уничтожил более 8 тонн запрещенной сельскохозяйственной продукции. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

- В основном выявляются польские яблоки и груши, виноград из Испании, томаты из Турции. Практически вся выявленная запрещенная продукция, согласно маркировке на этикетках, поставлялась из Белоруссии, - сказал Фаттерахманов.

Всего за период действия эмбарго (с 2014 г.) ведомство изъяло 17 партий продуктов — орехи из США, креветки из Канады, сыры из Франции и Германии, а овощи и фрукты из стран ЕС.

Роспотребнадзор по фактам обнаружения «санкционки» выписал штрафов на общую сумму более 40 млн. рублей.