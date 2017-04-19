В Казани впервые испытали болотоход Sherp для спасения пострадавших

По легенде учений, в результате резкого подъема уровня воды произошло подтопление жилых домов, расположенных на берегу Казанки. Люди оказались отрезанными от большой земли

Сегодня в Казани МЧС в ходе учений впервые испытали болотоход Sherp, который несколько дней назад во время визита главы МЧС России Рустам Минниханов "приобрел" за 5 млн рублей. Об испытаниях сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По легенде учений, в результате резкого подъема уровня воды произошло подтопление жилых домов, расположенных на берегу Казанки. Люди оказались отрезанными от большой земли. Для их эвакуации по воде спасатели задействовали моторные лодки и болотоход.

Одному из спасенных потребовалась помощь медиков, поэтому по прибытии на берег спасатели довели его до машины "скорой" и передали врачам. Учения прошли успешно.

- Сегодня мы впервые для эвакуации пострадавших применили болотоход Sherp, он свободно перемещается как по суше, так и по воде. Он может взять на борт помимо водителя ещё восемь человек или трех лежачих пострадавших, - рассказал по завершению учений начальник Казанского поисково-спасательного отряда Игорь Кацюруба.