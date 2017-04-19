Покупателям путевок на курорты РФ собираются возвращать до 120 тысяч рублей

В Совете Федерации предложили делать для граждан, которые приобретают путевки в санатории и на курорты России, налоговый вычет до 120 тыс. руб. С таким предложением выступил комитет по социальной политике на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке госстратегии по развитию санаторно-курортного комплекса страны, пишут "Известия".

Издание ссылается на автора инициативы сенатора Игоря Фомина, который отметил, что Совет Федерации официально внесет проект в рамках совместной работы с правительством в ближайшее время.

Сенаторы считают, что введение налогового вычета на стоимость внутрироссийского отдыха позволит увеличить объем туристического рынка. По словам Фомина, развитию санаторно-курортного комплекса поможет увеличение платежеспособного спроса населения.

Эксперты согласились с мнением, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на курорты.