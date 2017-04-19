Глава Башкортостана Рустэм Хамитов: не нужно сравнивать нас с Татарстаном

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в собрании, на котором правительство региона отчиталось о результатах деятельности правительства за 2016 год перед депутатами Госсобрания — Курултая, в ходе него попросил не сравнивать Башкирию с Татарстаном. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Один из депутатов Рустем Ахмадинуров в конце заседания попросил прокомментировать стагнацию и падение реальных доходов в Башкирии. Рустэм Хамитов заявил, что темпы развития Башкирии не хуже, чем у других регионов.

- За самочувствие народа в том числе отвечают и депутаты всех уровней. Мы стараемся создать атмосферу оптимизма. Я лично горжусь Башкортостаном, люблю людей, которые работают здесь. Пессимистов в нашей республике достаточно. Много людей, которые пытаются сравнить Башкортостан и Татарстан. У них другая экономика. Там собственность принадлежит республике. Что касается нашей экономической системы, она дает столько, сколько может. Мы в этих условиях выглядим достойно и надежно, - заявил глава Башкирии.