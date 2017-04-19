В Казани и в районах Татарстана восстановили электроснабжение, отключенное из-за непогоды

Прерванное из-за непогоды электроснабжение в Казани и в 6 районах Татарстана удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада, который обрушился на Казань и многие города республики, было отключено электричество.

По данным МЧС, из-за погодных условий произошло отключение электроснабжения в 41 населенном пункте с населением 10234 человек на территории Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов и часть Казани.