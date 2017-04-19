В Челнах мужчина не смог дозвониться до ГИБДД, после чего заявил в полицию о бомбе

В Набережных Челнах накануне днем 32-летний мужчина сообщил полиции о бомбе в здании ГИБДД из-за того, что там, по его словам, не брали телефонную трубку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

- Мужчина позвонил по 02 и сказал, что в ГИБДД с ним не разговаривают, и "раз меня игнорируют, передайте, что у них заложена бомба", - сообщили в МВД.

Спустя несколько минут полицейские установили личность звонившего, через полчаса он был задержан в состоянии алкогольного опьянения, также кинологи со служебными собаками осмотрели здание отдела ГИБДД, не найдя никаких взрывоопасных предметов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый был уже трижды судим - за убийство, угрозу убийством и грабеж.