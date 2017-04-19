Эксперт: «Более логичным было бы санировать «Татфондбанк», а не «Пересвет»

Портал ProKazan.ru решил выяснить, почему ЦБ принял решение о санировании «Пересвета», при этом отказав Татфондбанку

Накануне Банк России принял решение начать в отношении банка «Пересвет» процедуру финансового оздоровления. Инвестором в рамках санации станет Всероссийский банк развития регионов, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составит 66,7 миллиарда рублей.

Напомним, что одной из причин краха Татфондбанка стала именно приостановка деятельности данного банка в конце октября. Татфондбанк являлся крупным держателем облигаций проблемного «банка РПЦ». Эту же информацию подтведил арестованный ранее заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, во время одного из допросов он заявил, что крах стал возможным из-за вложения денег финансового учреждения в облигации банка Русской православной церкви «Пересвет» (около 4 млрд рублей).

Портал ProKazan.ru решил выяснить, почему ЦБ принял решение о санировании «Пересвета», при этом отказав Татфондбанку.

Почему «Пересвет», а не Татфондбанк?

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова в разговоре с представителем нашего издания рассказала, что решение о санации точно было принято не из-за величины дыры в капитале банков, так как она практически не отличается - 103,6 млрд у «Пересвета» и 118,34 млрд у Татфондбанка.

- На самом деле данное решение вызывает некоторое недоумение, - рассказывает Ирина Рогова. - Одним из основных критериев при принятии решения о санации является системная значимость банка. Этот показатель зависит от того, сколько на балансе банка депозитов физлиц. И по этому показателю Татфондбанк существенно опережает Пересвет (68% против 24%). Поэтому более логичной была бы именно санация первого.

Единственным логичным объяснением этого шага можно назвать тот факт, что большинство крупных кредиторов «Пересвета» согласилось на участие в спасении банка за свой счет.

- Именно это было одним из основных условий выделения Банком России кредита на его санацию, - продолжает Ирина Рогова. - То есть получается, что более гибкий банк и получил руку помощи. На самом деле, на все эти договоренности у «Пересвета» было больше времени. Проблемы начались еще в октябре, а решение по нему было принято только сейчас. Татфондбанк в запасе имел всего 3 месяца. Но вполне возможно, что именно из-за того, что у него на балансе была большая доля денег, принадлежащих физлицам, у крупных кредиторов оказалось недостаточно средств для того, чтобы можно было провести процедуру оздоровления по аналогии с той, что сейчас будет применена к «Пересвету».

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.



В феврале по обращению Рустама Минниханова группа компаний «ТАИФ» и партнеры выразили готовность своего участия в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов, однако ЦБ не дал согласия. 3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка. Спустя неделю сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления о предстоящем увольнении.



Пострадавшие клиенты Татфондбанка устраивали уже несколько крупных митингов, 22 апреля в парке Петрова пройдет новый митинг.