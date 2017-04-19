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Официально: в Казани разрешили строить здания выше 20 этажей

Официально: в Казани разрешили строить здания выше 20 этажей
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Согласно постановлению, предельная высота застройки увеличена с 70 до 100 метров

Власти Казани внесли изменения в градостроительный устав города и разрешили строить здания выше 20 этажей в зоне многоэтажной жилой застройки. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Так, согласно постановлению, предельная высота застройки увеличена с 70 до 100 метров.

Напомним, менять градостроительный устав властям города приходится из-за представления прокуратуры, которая указала, что действующие в Казани правила застройки и землепользования не позволяют строить здания выше 20 этажей. Однако в городе такие дома уже давно есть и в основном в новых жилых комплексах: ЖК «Берег», «Миллениум сити», «Магеллан» и других.

Ранее прокуратура запретила строительство новых домов выше 20 этажей, в исполкоме сообщили, что по этой причине в городе разрешений на строительство высоток не выдают. Отмечалось, что прокуратура РТ недовольна тем, что застройщики заполняли не все правила землепользования и застройки, которые были приняты в 2004 году.

Так, один из основных документов для застройщика при начале строительства — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Однако эту часть ГПЗУ не заполняли - в правилах прописаны значения параметров только для домов ниже этой данной отметки. Таким образом, документ не конкретизирует параметров для высотных домов, что создает возможность произвольного усмотрения при определении некоторых параметров застройки, посчитали в прокуратуре.

 

Люция Кашапова, 20.04.2017, 13:00
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин20 апреля 2017, 13:08
Запретили, разрешили, запретили, разрешили.. Частный сектор нужно развивать. Каждой семье по дому, по участку.. Не на острове же живём.
4
2
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Горожанин20 апреля 2017, 13:14
Да-да, на карстах и болотах нужно именно стометровой высоты здания строить. И с известным качеством от прикормленных застройщиков.
3
2
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Горожанин20 апреля 2017, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Да-да, на карстах и болотах нужно именно стометровой высоты здания строить. И с известным качеством от прикормленных застройщиков.
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Архитекторы не дураки, даже на болоте можно построить. Но у нас достаточно мест с хорошим грунтом, не переживайте.
1
3
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Горожанин20 апреля 2017, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
Архитекторы не дураки, даже на болоте можно построить. Но у нас достаточно мест с хорошим грунтом, не переживайте.
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А что, мусин дурак?
1
1
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Горожанин20 апреля 2017, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Да-да, на карстах и болотах нужно именно стометровой высоты здания строить. И с известным качеством от прикормленных застройщиков.
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Главное, чтобы "застройщики заполняли" "все правила", и все будет хорошо. Бумага все стерпит, знай заполняй правила.
0
1
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Горожанин20 апреля 2017, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
Архитекторы не дураки, даже на болоте можно построить. Но у нас достаточно мест с хорошим грунтом, не переживайте.
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Да уж, особенно если вспомнить, как улетали сваи в болото на улице Нигматуллина в строящемся ЖК от Сувара. Бульк - и нету сваи. Потом забор там поставили, чтоб неудобных вопросов не задавали.
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