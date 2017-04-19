Официально: в Казани разрешили строить здания выше 20 этажей

Согласно постановлению, предельная высота застройки увеличена с 70 до 100 метров

Власти Казани внесли изменения в градостроительный устав города и разрешили строить здания выше 20 этажей в зоне многоэтажной жилой застройки. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Так, согласно постановлению, предельная высота застройки увеличена с 70 до 100 метров.

Напомним, менять градостроительный устав властям города приходится из-за представления прокуратуры, которая указала, что действующие в Казани правила застройки и землепользования не позволяют строить здания выше 20 этажей. Однако в городе такие дома уже давно есть и в основном в новых жилых комплексах: ЖК «Берег», «Миллениум сити», «Магеллан» и других.

Ранее прокуратура запретила строительство новых домов выше 20 этажей, в исполкоме сообщили, что по этой причине в городе разрешений на строительство высоток не выдают. Отмечалось, что прокуратура РТ недовольна тем, что застройщики заполняли не все правила землепользования и застройки, которые были приняты в 2004 году.

Так, один из основных документов для застройщика при начале строительства — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Однако эту часть ГПЗУ не заполняли - в правилах прописаны значения параметров только для домов ниже этой данной отметки. Таким образом, документ не конкретизирует параметров для высотных домов, что создает возможность произвольного усмотрения при определении некоторых параметров застройки, посчитали в прокуратуре.