В Казани почти полностью готова часть Кремлевской Набережной с билетными центрами FIFA

За короткий срок рабочие уложили брусчатку и восстановили кровлю одного из зданий, которое пострадало во время пожара

В Казани строители практически полностью подготовили часть Кремлевской Набережной, на которой расположены билетные центры FIFA. За короткий срок они уложили брусчатку и восстановили кровлю одного из зданий, которое пострадало во время пожара. Напомним, он произошел 11 апреля - огнем были охвачены кровля и межкровельное пространство, площадь горения составила около 60 квадратных метров.



Фото от 14 апреля 2017



Фото от 17 апреля 2017

Отметим, что накануне ив России открылись главные билетные центры FIFA, где будет проходить продажа билетов на матчи Кубка Конфедераций FIFA, и стартовал последний этап продаж билетов на «турнир чемпионов». В Казани пункт продажи откроется только 27 апреля, в следующий четверг.