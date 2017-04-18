В Казани осудили четырех парней за групповое изнасилование несовершеннолетней

В Казани за групповое изнасилование несовершеннолетней осудили 21-летнего Якова Суслова, 21-летнего Олега Касаткина, 19-летнего Тимура Кузьмичева и 20-летнего Руслана Нарзуллаева. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

- В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 163 УК РФ (вымогательство),- говорится в сообщении.

Судом установлено, что 23 декабря 2015 года находясь в квартире на улице Островского молодые люди, в состоянии алкогольного опьянения пригласили в гости двух несовершеннолетних девушек, с которыми один из них ранее переписывался в соцсетях.

- После совместного распития алкоголя, парни избили 17-летнюю девушку, затем приставив к голове предмет похожий на пистолет, угрожая отрезать ей пальцы и убить, совершили групповое изнасилование, - рассказали в Следственном комитете.

После они заставили сказать ее на видеозапись, что изнасилования не было.

- Утром потерпевшая сказала им, что у нее дома есть 40 тысяч рублей и она может отдать их. Отобрав у нее телефон, злоумышленники на такси привезли ее домой, где девушка сообщила, что никаких денег им не даст, и попросила таксиста вызвать полицию, - добавили в ведомстве.

Тогда один из злоумышленников ударил девушку по лицу, после чего они убежали.

В результате их всех задержали. Приговором суда Косаткину назначено наказание в виде 14,5 лет, Суслову 12,5 лет, Кузьмичеву - 11 лет, Нарзуллаеву - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.